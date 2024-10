San Siro, Salini (WeBuild): «Due stadi separati una follia! Meglio investire in questo»

Le parole di Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, sulla questione di San Siro e sui nuovi stadi di Inter e Milan

Il nuovo stadio per Inter e Milan continua ad essere uno dei temi caldi per le due squadre milanesi, le quali hanno deciso nelle scorse settimane di respingere il progetto presentato da WeBuild per la ristrutturazione di San Siro, preferendo dunque intraprendere la via della realizzazione di due stadi di proprietà, uno per ogni squadra. A margine dell’inaugurazione della nuova linea della metropolitana di Milano M4, l’amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, ha risposto così ai giornalisti presenti.

NUOVO STADIO INTER E MILAN – «Due stadi separati sono una follia; meglio investire in giocatori. Abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze delle squadre, i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio ma quando si renderanno conto di quanto tempo ci vuole in Italia si analizzerà di nuovo questo progetto. Su San Siro aspetto».