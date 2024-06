Sanchez, addio all’Europa? C’è un offerta dal Sud America per il cileno

Alexis Sanchez si prepara a dire addio all’Europa? L’attaccante dell’Inter è in scadenza e c’è un’offerta in Sud America

Come riportato da TyC Sports, il futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno che lascerà l’Inter a parametro zero alla scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno, potrebbe essere lontano dall’Europa nonostante questa opzione sia ancora prioritaria per l’ex Udinese.

Il River Plate lo avrebbe infatti contattato già da alcuni mesi per convincerlo a trasferirsi e adesso il club può sfruttare il fatto che Sanchez non abbia ancora accordi con altre squadre.