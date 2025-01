Santiago Gimenez Milan, c’è la svolta! L’attaccante presto a Milanello? Ecco le condizioni

Santiago Gimenez Milan, c’è la svolta di calciomercato! L’attaccante presto a Milanello? Ecco le condizioni del colpo

Il mercato Milan sta ufficialmente entrando all’interno di una fase decisamente infuocata. La trattativa molto avanzata con il Galatasaray per la cessione di Alvaro Morata è strettamente collegata a quella per l’arrivo di Santiago Gimenez.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio solo la cessione dell’attaccante spagnolo potrebbe sbloccare questo colpo in attacco. I rossoneri, in ogni caso, hanno deciso di puntare sull’attaccante messicano e stanno pressando per chiudere la trattativa.