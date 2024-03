Sarri dimissioni, Pedullà: «Prima uomini che bambini viziati»

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua opinione riguardante le dimissioni di Maurizio Sarri

Su X, Alfredo Pedullà ha voluto parlare delle dimissioni di Maurizio Sarri dalla Lazio. Ecco le dichiarazioni, indirizzate a qualche giocatore non precisato.

«Prima l’ uomo, poi il calciatore. Il mago, il maghetto, il king, i bambini viziati, il nulla. Prima gli uomini che sanno dire le cose in faccia, che non tramano alle spalle. E che la faccia sanno mettercela, non solo su Tik Tok. Il rispetto, non il dispetto sputando nel piatto dove mangiano caviale ogni giorno e/o pugnalando alle spalle. Gli uomini, non i quaquaraquà. Chi vuole capire capisca. E si lavi la coscienza, se ne ha una»