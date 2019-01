Calciomercato Milan, Sarri attende Higuain: «E’ nella mia lista»

Sarri parla dei rumors su Higuain al termine del ko nel derby di Londra tra Arsenal e Chelsea: sarà il Pipita il colpo del calciomercato?

Maurizio Sarri aspetta a braccia aperte Gonzalo Higuain. L’allenatore del Chelsea lo ha confermato ancora una volta nel corso del post-partita del derby odierno contro l’Arsenal. I Blues sono stati sconfitti per 2-0 dai Gunners e ancora una volta si sono palesate le difficoltà del Chelsea in zona gol. Il calciomercato invernale potrebbe portare in dote un bomber come Gonzalo Higuain, che per il momento continua ad allenarsi a Milanello in vista della formalizzazione dell’accordo. Dopo il ko per 2-0 contro l’Arsenal, Maurizio Sarri ha così parlato in merito alla partita e alla possibilità dell’arrivo del Pipita.

Queste le dichiarazioni riprese da Sky Sport: «Oggi c’era in campo una squadra più decisa di noi, questa è una cosa preoccupante perché non è la prima volta che accade. Siamo in una fase delicata dal punto di vista mentale, all’inizio segnavamo con regolarità mentre adesso facciamo fatica a trovare il gol. Higuain il calciatore che voglio? Era nella lista fatta, ma non so come si evolverà la situazione. Non mi voglio interessare, ho fatto quindici giorni fa una riunione insieme alla società. Sono sicuro che il club sta facendo il massimo per prendere i calciatori che possiamo in un mercato difficile come quello di gennaio. Ma non voglio stare tutti i giorni a pensarci, anche perché mi annoia pesantemente il mercato».