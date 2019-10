Sarri tiene alta l’allerta riguardo la partita contro il Lecce: «È una squadra che anche nelle difficoltà non smette di giocare il suo calcio»

La Juventus è attesa dalla trasferta di Lecce, in programma domani pomeriggio allo stadio Via Del Mare. Sulla carta la partita ha poca storia, ma nel calcio di oggi non c’è nulla di scontato.

Per tale motivo, Maurizio Sarri, ha tenuto alta l’allerta in conferenza stampa: «È una squadra propositiva, che anche nelle difficoltà non smette di giocare il suo calcio. C’è una componente di una squadra con la propria fisionomia che gioca il suo calcio».