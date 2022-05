Sarri, il rinnovo si discuterà tra 20 giorni: in ballo un triennale

In casa Lazio si ragiona sul rinnovo di Maurizio Sarri: a fine campionato la decisione per un triennale all’allenatore toscano

La Lazio e Maurizio Sarri non si sono ancora detti sì per le prossime stagioni. Tra Lotito e l’allenatore, infatti, non è ancora stato trovato un vero e proprio accordo: a parole sembrerebbe di sì, ma i fatti dicono il contrario. E, come riporta il Corriere dello Sport, la verità si saprà tra venti giorni; ovvero al termine del campionato quando sarà tutto più chiaro.

In ballo c’è un triennale che porterebbe la scadenza del tecnico dal 2023 attuale al 2025. Un rinnovo lungo che consentirebbe al presidente della Lazio di assicurarsi un allenatore per la rivoluzione che si terrà in estate, con lo stesso allenatore che ha chiesto 7-8 acquisti. In questo valzer, però, ci sono due certezze. La prima è che Lotito non caccia mai nessuno, gli costerebbe troppo licenziare un tecnico. La seconda è che Sarri ha un clausola di rescissione verso l’estero che può esercitare entro marzo. Al momento, però, Mau pare affezionato alla squadra biancoceleste.