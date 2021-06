Sarri Lazio: «Accordo totale con Lotito. Manca solo una cosa»

Sarri Lazio, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa e la firma: ecco le sue parole su Twitter

Maurizio Sarri e Claudio Lotito, intesa totale. La firma però non è ancora arrivata. A fare il punto sulla situazione in casa Lazio, è Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter:

«Sarri: l’accordo con Lotito è totale. Ma servono le intese con lo staff entro domani e Tare deve accelerare. Le firme non c’erano venerdì e non ci saranno oggi. Sarri oggi non ha altre offerte: la Lazio o resta in attesa. Il Tottenham è solo fantasia».