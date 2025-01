Sarri Milan, arriva il clamoroso retroscena: «Hanno cercato fino all’ultimo di convincerlo». Le ultime

Sarri Milan, arriva il clamoroso retroscena di Pedullà: «Hanno cercato fino all’ultimo di convincerlo». Le ultimissime

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha parlato di un retroscena che riguarda Maurizio Sarri, ex tecnico della Juve cercato molto dal Milan negli ultimi giorni dopo il burrascoso addio di Fonseca.

LE ULTIME – «Il Milan ha cercato fino all’ultimo di convincere Maurizio Sarri non soltanto nella giornata di venerdì 27 ma anche nelle ore successive. Gli avevano offerto lo stesso contratto fittizio firmato da Conceicao, fittizio perché il 2026 può essere carta straccia se il club deciderà di impugnare una clausola unilaterale a fine stagione. Sarri aveva chiesto 18 mesi garantiti, scadenza 30 giugno 2026, e rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions. Onesta interpretazione di chi non lavora tanto per timbrare il cartellino, piuttosto mettendoci cuore, idee e non superficialità. Al no di Sarri hanno reso operativo Conceicao».