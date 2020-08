Sarri Ronaldo, la rivelazione di Sconcerti: «Fu Paratici a chiedergli di andare»

Sarri Ronaldo, Sconcerti spiega l’incontro tra i due al Corriere della Sera: «Fu Paratici a chiedergli di andare»

Mario Sconcerti, tramite le colonne del Corriere della Sera, ha rivelato un dettaglio non da poco. Stando a quanto riportato, l’incontro tra Ronaldo e Maurizio Sarri per chiedere al portoghese come voleva giocare fu voluto da Paratici.

Fu Sarri a presentarsi – si legge – e non l’inverso come è di regola. Lo stesso Sarri non era sicuro di doverlo fare, ma era il primo atto ufficiale e non voleva iniziare con un no.