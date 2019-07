Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha specificato quali sono le sue sensazioni sulla prossima stagione

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli è stato intervistato dai giornalisti presenti successivamente all’amichevole vinta contro l’Empoli per 1-0. Ecco le sue parole riportate dal nostro inviato di calcionews24.com presente sul posto: «Oggi mi son fatto trovare pronto. Per un portiere penso che non ci siano amichevoli e partite in cui non si entra senza avere la testa giusta. A noi serve avere la testa su tutti i palloni. Sto lavorando bene in settimana e sto bene. Il ritiro? Ci sono stati pochi infortuni e già quello è importante con i carichi di lavoro che abbiamo avuto. Ora andremo ad alleggerire il lavoro per cercare di esser pronti per la Coppa Italia.

«I nuovi arrivi? Ci vuole tempo. Hanno un modo di giocare molto particolare. Fanno fatica con la lingua, ma cercheremo di parlare loro con la lingua del calcio. Spero arrivino altri giocatori. Magnanelli come playmaker basso? Ci abbiamo lavorato un po’ di più. Già l’anno scorso l’avevamo provato. Le mie sensazioni sulla prossima stagione? Ho molta fiducia nella società, ma spero arrivi qualcuno che ci dia una mano. Faremo una stagione da protagonisti».