Sassuolo, Dionisi: «L’unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio contro il Torino al Mapei Stadium

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Voglio fare i complimenti ai ragazzi. L’unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non siamo mai stati così puliti nel gioco. C’è un po’ di rammarico, anche se, ripeto, il risultato è giusto. Il Torino rispetto a noi cerca meno fraseggio ma ha traiettorie lunghe, Milinkovic-Savic rinvia a 70 metri. Noi siamo stati corti fino alla fine, i difensori sono stati bravi. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, i ragazzi stanno facendo bene nel girone di ritorno. Sarà difficile mantenere questo ritmo, ma noi vogliamo provare a fare il massimo dei punti. Un mese fa non avremmo creduto a questa classifica, ma ora non vogliamo accontentarci».