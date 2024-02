Esonero Dionisi, finiti gli alibi: con l’Empoli ultima spiaggia?

Alessio Dionisi a rischio esonero: la sfida del Sassuolo contro l’Empoli decisiva per il futuro del tecnico neroverde?

Il Sassuolo potrebbe esonerare Alessio Dionisi? La squadra neroverde occupa la terzultima posizione di classifica, ha perso contro l’Atalanta e nelle ultime cinque partite ha raccolto appena un punto. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza starebbe valutando l’addio del tecnico.

Contro l’Empoli di Nicola – in striscia positiva di risultati utili – potrebbe essere l’ultima spiaggia per Dionisi: in caso di sconfitta ci sarebbe già pronto Fabio Grosso a prendere il suo posto.