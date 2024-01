Sassuolo, l'assenza di Berardi preoccupa: i numeri parlano chiaro

Il Sassuolo è Berardi dipendente? Difficile da una risposta precisa ma i numeri parlano chiaro sull’assenza dell’esterno offensivo

L’infortunio del capitano preoccupa e fa preoccupare tifosi e società per un motivo specifico. Senza di lui in campo i neroverdi hanno sempre perso in campionato. Dionisi dovrà invertire il trend negativo per non rischiare di infilarsi in sabbie mobili da cui potrebbe essere difficile risalire.