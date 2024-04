Sassuolo, Laurienté paga l’ammonizione: salta la Fiorentina

Armand Laurienté era diffidato e con il cartellino giallo rimediato contro il Lecce salterà la sfida contro la Fiorentina

Nella gara Sassuolo Lecce, l’arbitro Doveri ha estratto solamente un cartellino giallo che però è stato molto pesante. Infatti Armand Laurienté, attaccante dei neroverdi, era diffidato e con la sanzione ricevuta salterà la prossima gara.

Dunque non ci sarà per la gara contro la Fiorentina. Verrebbe da dire che piove sul bagnato in casa Sassuolo, reduce da un pesante ko e ora senza uno dei suoi giocatori più in forma.