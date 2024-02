Sassuolo, Pinamonti: «Siamo in un momento difficile. Bisogna...»

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel del momento difficile dei neroverdi in campionato

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel del momento difficile dei neroverdi in campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È un momento difficile, siamo noi i primi a saperlo perché siamo in una posizione in cui nessuno vuole essere, ma ormai ci siamo e non si può tornare indietro, bisogna guardare avanti per trovare qualsiasi modo per uscirne nel miglior modo possibile, per fare queste ultime partite nel migliore dei modi per tirarci fuori da questa zona di classifica. In queste ultime 14 partite la cosa fondamentale è restare uniti e di squadra, come stiamo facendo. Non disunirci e non cadere in brutti pensieri che dopo è più difficile uscirne. Dobbiamo rimanere concentrati sapendo che possiamo uscirne, ma ogni partita va dimostrata sul campo e decisa settimana per settimana, giorno per giorno».