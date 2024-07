Saul Coco Torino: «Ho motivazioni forti. Conoscevo il TORO e la sua STORIA, sarà la mia università. Non avrò problemi in una difesa a 3. Ecco la richieste di VANOLI…»

Samuel Coco si è presentato ai tifosi del Torino. Ecco le sue parole da nuovo acquisto del club piemontese

Saul Coco è uno dei volti nuovi del Torino. Nel ritiro di Pinzolo ha preso il microfono e si è messo a raccontarsi per far capire al tifo granata chi sia e cosa potrà portare alla squadra.

IL TORO – «Il Toro sarà la mia università».

PRIME IMPRESSIONI – «Sono emozionato, dopo pochi giorni mi trovo subito bene. Sono contento di essere al Torino: è un grande club, con una grande storia. Mister Vanoli il primo giorno mi ha spiegato tutto quello che devo fare: lui è molto contento, io sono carico».

DIFESA A 4 O A 3 – «In Spagna sono stato abituato a giocare in una difesa a 4. Adesso stiamo lavorando con un altro modulo, non avrò problemi con questo assetto perché posso giocare in tutti i ruoli della difesa: ho la capacità di adattarmi».

PERCHÉ HA SCELTO IL TORO – «L’Italia è storicamente la culla del calcio a livello difensivo: questo è stato un motivo molto importante che ha orientato la mia scelta, perché sono convinto che il Toro diventerà la mia università difensiva. Voglio unire tutto quello che ho imparato sul piano del gioco offensivo in Spagna con tutto quello che riuscirò a migliorare qui, a livello difensivo: sarà un grande motivo di crescita per me. Sono tanto motivato».

LE PRIME PAROLE CON VANOLI – «Abbiamo subito affrontato la parte tattica e parlato della storia, importante, del Toro».

LA STORIA GRANATA – «Sì, già dai primi contatti con la dirigenza conoscevo il Torino. Sapevo che è un grande club, un club storico in Italia. Sto imparando la storia dai racconti di tecnici e compagni. Mi hanno anche raccontato la passione dei tifosi per la maglia».