Scalvini: «Un secondo esordio per me. Ho lavorato duro per ritornare a pieno regime con l’Atalanta»

Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, è ritornato dal suo lungo infortunio. Ecco le dichiarazioni tra soddisfazione e voglia di fare la differenza

Ai microfoni di DAZN, Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo ritorno dopo il lungo infortunio.

LE PAROLE – «E’ stata una bellissima emozione, quasi un secondo esordio, ero abbastanza emozionato ma si è trasformata in adrenalina da mettere nelle azioni, ora serve solo continuare a lavorare duro e giocare. Ho lavorato tanto per tornare in condizione e farò quello che il mister e lo staff mi dirà. E’ un mese che mi alleno con la squadra e ho notato già il livello molto alto della squadra, lo puoi percepire. Siamo aumentati molto in intensità, che era la nostra forza, davanti facciamo azioni davvero importanti e dietro siamo molto solidi»