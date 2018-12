Scambio Higuain-Morata: arbitra la Juve

Scambio Higuain-Morata: Milan e Chelsea a lavoro ma serve l’ok della Juventus. Nel frattempo Gattuso ‘trattiene’ il Pipita

Il Chelsea piomba su Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino del Milan, in crisi, rischia di diventare un peso per il club rossonero. I Blues, spinti da Maurizio Sarri, avrebbero avviato i primi contatti per il possibile colpo. Scaricato dalla Juventus di Ronaldo, Higuain è stato ‘costretto’ ad accettare la corte del Milan mentre la sua prima e unica scelta era ed è ancora quella del Chelsea di Maurizio Sarri ma in estate i Blues non avevano intenzione di presentare offerte per un giocatore che ha superato ormai i 30 anni.

«Il Chelsea vuole Higuain? Non mi risulta e io me lo tengo stretto. E non mi pare che il Chelsea negli ultimi anni abbia comprato giocatori sopra i 30 anni. È normale che a livello mentale Higuain soffra la mancanza di goll. Non discutiamo nessun altro aspetto, il nostro obiettivo è quello di aiutarlo a tornare al suo livello. Per come lo conosco perché non segna. Io con lui parlo di calcio, non di altro» ha detto Gattuso. Scambio Higuain-Morata? La Juve sarà arbitro dell’incontro: i bianconeri detengono il cartellino dell’argentino ma intanto si lavora per lo scambio di prestiti a gennaio.