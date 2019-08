Schone: «Genoa? Decisione presa insieme alla mia famiglia» – VIDEO

Schone atterrato a Genova: ecco le prime parole del nuovo acquisto del Genoa, accolto calorosamente dai tifosi – VIDEO

Inizia l’avventura di Schone in Serie A con la casacca del Genoa. Ecco le parole del nuovo rinforzo rossoblù, riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Sono molto contento di essere qui. L’accoglienza è stata fantastica, queste persone sono incredibili. Non me l’aspettavo, ma me l’avevano detto: è stato fantastico. Sono veramente felice. Per il club, per le persone, per la nazione e per la città. La mia famiglia voleva venire qua e tutti assieme abbiamo scelto di venire al Genoa».