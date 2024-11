Scozia, l’elogio del ct per McTominay: «Che impatto nel Napoli!»

Le parole di Clarke, ct della Scozia, sull’impatto di Scott McTominay nel Napoli: «Essere subito protagonisti in Serie A non è mai facile»

Domani la Scozia scende in campo contro la Croazia nella quinta giornata di Nations League. Il ct Clarke ha presentato la partita in conferenza stampa insieme al centrocampista del Napoli Scott McTominay. Di seguito le parole del ct sul calciatore di Antonio Conte e dello stesso McTominay.

CLARKE – «Ci aiuta avere giocatori che vanno a giocare in campionati top all’estero, specialmente se hanno l’impatto che ha avuto Scott in Italia. Entrare subito in Serie A non è sempre facile, molti giocatori faticano a trovare il loro posto perché è diverso dalla Premier League, è più tattico. È stato un grande giocatore per me negli ultimi cinque anni. Non importa dove l’ho messo a giocare, anche fuori posizione da difensore centrale».

McTOMINAY – «Maradona è ovviamente il calciatore più iconico che abbia mai giocato al calcio. Quando sono entrato nello stadio, è stato un sentimento surreale sapere che è un’icona del gioco e una leggenda assoluta del calcio. La gente lo adora assolutamente per quello che ha fatto a Napoli”, ha dichiarato il centrocampista 27enne in in conferenza stampa. Assicurando che di ripensamenti non ne ha mai avuti in questi primi mesi di Serie A: “Non è facile andare all’estero, invece è stato abbastanza semplice. È stata ovviamente una grande decisione. Non si può negare. Ma devi solo chiederti: ‘Voglio farlo e provarci?’ Non c’è nessun rimpianto. Non ho mai avuto rimpianti nella mia vita o nella mia carriera e continuerò su questa strada».