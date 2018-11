Sebastiani sul futuro di Gravillon: «De Laurentiis sa che le per lui le porte sono aperte. Sono molti i club interessati»

Daniele Sebastiani parla del futuro di Gravillon e smentisce per ora le voci che vogliono il calciatore al Napoli – «Non ho parlato con De Laurentiis» – afferma il presidente del Pescara e continua «Il presidente, però, sa che per lui le porte sono sempre aperte». Sebastiani spiega che parecchi club, italiani e non solo, sono interessati al calciatore e afferma:«Già nel finale dell’anno scorso aveva fatto vedere qualcosa di buono, quest’anno sta facendo bene». Sebastiani parla poi del lavoro con i giovani nella squadra e spiega che in questo periodo dove nella nazionali ci sono giovani di altissimo livello il segreto è cercare giocatori in giro per il mondo: «Pescara bravo nei giovani? Lavoriamo bene nello scouting. Stiamo lavorando con particolare impegno sul settore giovanile e per trovare i giovani devi cercare in giro».