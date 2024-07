Seconda maglia Juve, torna il giallo, l'ispirazione lo spazio - FOTO

La Juve ha presentato la seconda maglia: ritorna il colore giallo con un tema spaziale: le immagini e il comunicato

Dopo aver lanciato la prima qualche settimana fa, la Juve ha presentato oggi anche quella che sarà la seconda maglia per la stagione 2024/25.

Confermate le anticipazioni che circolavano ormai da qualche tempo, con Adidas che per la seconda divisa della prossima stagione ha scelto di tornare al giallo come colore predominante.

Tracce cosmiche, Juventus nel cuore ⭐ Acquista il nuovo Away Kit Juventus 2024/25. Disponibile ora! 🔗 — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2024

IL COMUNICATO – «Audace. E, ancora una volta, spaziale. Juventus e adidas presentano il Kit Away 2024/25, che propone, dopo le atmosfere lunari del Kit Home, un nuovo viaggio nel Cosmo. Declinata in un audace giallo (che richiama i colori di Torino), la divisa riprende le iconiche strisce, che caratterizzano in genere la maglia home, e ne reinterpreta i colori per creare un motivo che prende spunto dalle infinite galassie inesplorate. A ispirare la divisa è qualcosa che da sempre ci caratterizza: il futuro e le infinite possibilità che si profilano all’orizzonte, da esplorare con spirito di progressione e lungimiranza. In un richiamo cromatico che fa riferimento alle divise originali del club, il rosa Juventus è presente negli inserti dei pannelli che corrono lungo il lato della maglia e dei pantaloncini, creando una linea di collegamento che sul campo si farà senza dubbio notare. Il colletto stagionale a girocollo è completato da dettagli blu, dal logo adidas, dal logo dello sponsor e dalle iconiche tre strisce adidas, che proseguono su entrambe le spalle. La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria, regalando una freschezza duratura, mentre la versione da tifoso è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Il Kit Away è come sempre disponibile sul nostro Online Store e negli store fisici di Torino, Milano e Roma».

