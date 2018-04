Seconda maglia Milan 2018-19, le prime foto girano sul web: il Diavolo vestirà Puma e già spuntano notizie sulla divisa away per la prossima stagione

Il Milan si prepara per la trasferta di Bologna. Da che mondo è mondo, i rossoneri al Dall’Ara giocano con la divisa away, quella bianca, una maglia tradizionale che ha segnato molti dei successi del Diavolo (nell’era Berlusconi quasi tutte le finali sono state giocate in bianco). Il prossimo anno il Milan sarà targato Puma e quindi cambierà molto in quanto a maglie. La prima, quella rossonera, non è ancora stata presentata ma ci sono già le foto online da un po’ di giorni. Da qualche ora, invece, il sito specializzato Footy Headlines ha postato pure le immagini della seconda maglia per il 2018-19. Sarà ovviamente bianca e sarà ovviamente marchiata Puma, ma presenta dei cambiamenti importanti. Alcuni tifosi hanno già iniziato a storcere il naso.

Seconda maglia Milan 2018-19: le foto della divisa away

La maglia ha una linea centrale orizzontale nera che parte dalle maniche e va verso il petto. Come ha sottolineato qualche tifoso su Twitter sembra una “sgommata” nera che normalmente non trova spazio nelle away del Milan. C’è anche chi la butta sul macabro dicendo che “il Milan giocherà a lutto ogni volta“. Di solito coi lavori precedenti era il rosso il secondo colore a dominare nella maglia da trasferta, con solamente gli inserti in nero. Rispetto alla prima maglia, il colletto non è stile polo ma tradizionale. Proprio in prossimità del collo si notano alcune rifiniture in rossonero. Ancora non sono foto ufficiali, ma Footy Headlines è solitamente uno dei siti più affidabili in fatto di maglie. Ai fan del Diavolo non resta che aspettare la presentazione a fine stagione, quando ci sarà l’addio con Adidas.