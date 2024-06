Calciomercato Como, si tenta il COLPO Sensi. Fabregas CHIAMA il centrocampista dell’Inter

Sensi potrebbe finire al Como nella prossima sessione di calciomercato estiva. Fabregas chiama il centrocampista dell’Inter

Stefano Sensi è uno dei giocatori in uscita dal calciomercato Inter, dove nonostante le varie offerte dall’estero c’è la grande possibilità che possa rimanere in Serie A: addirittura giocare protagonista con una neopromossa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Como fa sul serio per l’ex Sassuolo. Fabregas, allenatore della squadra neopromossa in Serie A, starebbe insistendo per portarsi a casa come rinforzo il calciatore in uscita dalla beneamata.