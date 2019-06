Sentenza Uefa Milan, verdetto rinviato: le conseguenze della decisione

Sentenza Uefa Milan, rinviato il tanto atteso verdetto sui rossoneri: scenari e conseguenze della (non) decisione

In molti attendevano una condanna, è arrivato invece un rinvio. La Uefa, infatti, ha preferito non pronunciarsi sulla situazione del Milan nel triennio 2015-2018, in attesa di un verdetto da parte del Tas di Losanna sul dossier già aperto per il triennio precedente. E già questo, per certi versi, è stato valutato come un successo per il club rossonero. Anche se potrebbe portare a scenari complessi.

Lo slittamento della sentenza, con la nuova stagione che si avvicina ad ampie falcate, rischia infatti di impedire lo svolgimento dell’intero iter sulla questione. Con di conseguenza il Milan regolarmente al via della prossima Europa League. Ma, al contempo, con la spada di Damocle della sentenza pronta ad abbattersi sulla testa rossonera semplicemente con un anno di ritardo, anche perché i conti del club nel frattempo non sono migliorati. E, tra un anno, chissà che i rossoneri non debbano rischiare di rinunciare a qualcosa di più importante ancora…