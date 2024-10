Serie A, fissata per giovedì la nuova assemblea dei club: c’è distanza le due correnti di pensiero!

Serie A, è stata fissata per giovedì la nuova assemblea dei club: c’è distanza le due correnti di pensiero! Le ultimissime

I club di Serie A si ritroveranno in Assemblea il prossimo giovedì in video-call. Il consiglio federale riunitosi ieri non ha infatti trovato una posizione comune sulla riforma dello statuto federale proposta dal presidente Gravina.

Rimane divisa l’assemblea tra due correnti di pensiero: una guidata dal presidente della Lazio Lotito e da De Laurentiis che chiedono interventi significativi a favore della Serie A con l’aumento dei consiglieri federali. Dall’altra parte invece il gruppo guidato da Inter, Juve, Atalanta, Monza e Lecce che invece chiede l’autonomia della Lega.