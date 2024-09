Serie A, i CLAMOROSI dati delle prime giornate

Un inizio di Serie A molto interessante quello di questa stagione. Ecco tutto quello che è successo

È stata una terza giornata di Serie A con non poche emozioni, a eccezione del big-match Juventus-Roma chiusosi sullo 0-0. Basti pensare a tutte le gare decise nei minuti finali: il Napoli che ha rovesciato la gara col Parma passando da una sconfitta a una vittoria nei tempi di recupero; il Torino che con Coco a Venezia si +è guadagnato la testa della classifica; Gosens che ha festeggiato l’esordio con la Fiorentina pareggiando col Monza 7 minuti dopo il novantesimo; infine, Cutrone che ha buttato dal dischetto la possibilità di far prendere un punto al suo Como a Udine.

La pausa delle nazionali consente di fare qualche considerazione sui numeri della Serie A dopo 270 minuti. A differenza dello scorso campionato, quando Inter e Milan erano a 9 punti, non ci sono squadre a punteggio pieno, così come nessuno è a zero, scomoda posizione occupata un anno fa dall’Empoli. L’Inter ha registrato i migliori approcci: prima il Lecce, poi l’Atalanta, a San Siro i nerazzurri vanno subito in gol. Il Parma è sempre andato al riposo in vantaggio, ma due volte su 3 si è fatto rimontare. La Juventus è l’unica squadra a non avere incassato gol. Le vittorie in trasferta sono diventate merce rara: solo 6 in 30 gare. Per trovarne così poche – in quel caso addirittura 5 – bisogna scendere addirittura al 2008-09