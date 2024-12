Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: le sanzioni

Ecco quali sono le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo la 17esima giornata di campionato

Come di consueto dopo l’ultima gara della giornata di Serie A, ecco presentato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo verso i calciatori squalificati, le squadre e le tifoserie. Di seguito, il report completo:

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione

di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che

vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 20-21-22-23 dicembre 2024 – Diciassettesima giornata an-

data

Atalanta-Empoli 3-2

Fiorentina-Udinese 1-2

Genoa-Napoli 1-2

Hellas Verona-Milan 0-1

Internazionale-Como 2-0

Lecce-Lazio 1-2

Monza-Juventus 1-2

Roma-Parma 5-0

Torino-Bologna 0-2

Venezia-Cagliari 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e

dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 di-

cembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 46

SERIE A ENILIVE

Gare del 20-21-22-23 dicembre 2024 – Diciassettesima giornata an-

data

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti discipli-

nari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in

attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Comunicato Ufficiale

N. 128

Del

24 dicembre 2024128/357

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. MILAN

Il Giudice sportivo,

letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene neces-

sario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore

dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori

di discriminazione razziale, allo stato della procedura dell’individua-

zione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società

scaligera.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dicias-

settesima giornata andata i sostenitori delle Società Como, Fioren-

tina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Monza, Napoli,

Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa

di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed uti-

lizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di va-

rio genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricor-

rono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)

b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzio-

natori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al com-

portamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel

corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette

di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno

di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUILBERT Frederic George (Lecce): per avere volontariamente colpito

il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.128/358

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

REBIC Ante (Lecce)

PRIMA SANZIONE

SOTTIL Riccardo (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN

AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

LEITE DE SOUZA JUN Emerson Apareci (Milan)

PEZZELLA Giuseppe (Empoli)

ZANIOLO Nicolo’ (Atalanta)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BISSECK Yann Aurel (Internazionale)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Monza)

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)

KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese)

SECONDA SANZIONE

BONNY Ange-yoan Laure (Parma)

DA CUNHA Lucas (Como)

DORGU Patrick Chinazaekpere (Lecce)

FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus)

FREULER Remo (Bologna)

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)

SABELLI Stefano (Genoa)

TCHAOUNA Loum (Lazio)

ZEMURA Jordan (Udinese)128/359

PRIMA SANZIONE

ALMQVIST Pontus Skule Erik (Parma)

ESMORIS TASENDE Jose Angel (Roma)

KOUAME Kouakou Christi (Fiorentina)

MAZZITELLI Luca (Como)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)

WIETESKA Mateusz (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

GABARRON GIL Patricio (Lazio)

SECONDA SANZIONE

IDZES Jay Noah (Venezia)

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

RAMADANI Ylber (Lecce)

PRIMA SANZIONE

LOVRIC Sandi (Udinese)

SAVA Razvan Sergiu (Udinese)

THURAM ULIEN Marcus Lilian (Internazionale)

c) ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE

FABREGAS SOLER Francesc (Como)

PRIMA SANZIONE

DAVERSA Roberto (Empoli)128/360

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SOGLIANO Sean (Hellas Verona): per avere al 46° del secondo tempo,

alzandosi dalla panc