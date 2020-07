Serie A in campo mezz’ora prima? Possibile modifica agli orari di inizio partita

Le partite di Serie A potrebbero iniziare mezz’ora prima rispetto agli orari attuali: la proposta sarà discussa oggi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, da domani la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari di partenza. L’idea è quella di anticipare l’inizio di tutte e tre le finestre temporali, che oggi dividono le partite in pomeridiane (al via alle 17.15), serali (fischio d’avvio alle 19.30) e notturne (inizio alle 21.45).

L’obiettivo è di anticipare le gare di mezz’ora: il nuovo programma sarebbe così organizzato con partenze alle 16.45, 19 e 21.15. Tra una partita e l’altra devono infatti sempre trascorrere due ore e un quarto. L’AIC dovrebbe essere favorevole così come Lega e televisioni, con partite che per le tv ritornerebbero in orari di maggiore audience, specialmente quelle dell’ultima fascia.

Già oggi può essere il giorno dell’ufficialità, anche se nelle riunioni di giornata andrà trovata un’intesa definitiva. Che potrebbe portare all’anticipo di mezz’ora o anche a ridefinire le partite in altri orari, ma sempre precedenti a quelli attuali. La discussione dovrebbe giungere a un accordo in tempo utile per rendere effettivi i nuovi slot già dal prossimo turno di campionato. Se non si arriverà a un’intesa già nelle prossime ore, il tema resterà comunque sul tavolo per essere affrontato il prima possibile