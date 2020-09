Serie A, «nuove» regole per gli arbitri: ci saranno meno rigori leggeri. Il tocco di mano verrà punito solo avviene se nell’immediato

Basta regole ammazza gol (come i tocchi di mano), ma soprattutto meno rigori leggeri. La serie A al via oggi – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – dedica ampio spazio alle nuove regole degli arbitri.

Meno rigori leggeri – si legge sulla rosea – viste le polemiche dello scorso anno. Si penserà anche al fallo di mano nell’immediatezza dell’azione, proprio per poter evitare ulteriori problemi.