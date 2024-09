Rocchi, ARRIVA la RISPOSTA alla polemica per il BRACCIALETTO dell’Inter: «Storia creata, non merita IMPORTANZA». Le dichiarazioni

Il designatore arbitrale di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato della polemica social scoppiata dopo una sua foto che lo vede in tribuna hospitality, con un braccialetto dell‘Inter, durante il match con l’Atalanta. La dichiarazioni a Deejay Football Club:

COMMENTO – «Non vorrei neanche perderci del tempo su quella questione. Spesso e volentieri sono in tribuna, mi danno questi braccialetti per accedere in determinate aree. E’ stata creata una storia, le va data l’importanza che ha»