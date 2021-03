Serie A, una modifica al protocollo avrebbe evitato il caso Lazio-Torino

Protocollo Serie A: la modifica avrebbe evitato il caso Lazio-Torino perché avrebbe creato una figura intermedia tra Asl e club

Il problema di Lazio Torino ruota attorno al protocollo, al quale vengono attribuite interpretazioni differenti. Negli ultimi mesi, come rivela La Gazzetta dello Sport, Dal Pino e De Siervo avevano studiato il modo per irrobustirlo, studiando e ampliandolo con le proposte della Federazione Medico-Sportiva.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Il documento prevedeva anche una figura di riferimento tra Asl e Lega, per evitare casi come quello del Toro. Ci sarebbe stato un riferimento attivo 24 ore per ogni necessità ed emergenza da parte dei club. A non accettare il documento, proprio le società.