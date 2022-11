«A gennaio sarà un altro campionato»

Valter Vio, preparatore atletico con esperienze in diversi club (Lazio, Palermo, Sampdoria, Bologna e Fiorentina), ha parlato di come Qatar 2022 modificherà l’andamento della Serie A in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport

TRE GRUPPI – «Avremo due situazioni molto diverse: i giocatori che tornano dal Mondiale e quelli che restano a casa. Quindi, due gruppi che avranno bisogno di lavorare in modo differente. Aggiungiamoci gli infortunati e i gruppi possono diventare addirittura tre».

GENNAIO – «Si modifica la cosiddetta periodizzazione e si porta avanti di fatto un nuovo ciclo di preparazione molto simile a quella estiva classica. Parliamoci chiaro: a gennaio sarà come cominciare un altro campionato».