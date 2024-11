Serie B, Cristian Bucchi: «I playoff ci saranno grazie a una squadra, troppe stanno dormendo. Pio Esposito sarà il futuro centravanti della Nazionale»

Serie B, Cristian Bucchi: «I playoff ci saranno grazie a una squadra, troppe stanno dormendo. Pio Esposito sarà il futuro centravanti azzurro»

Pisa, Sassuolo e Spezia stanno facendo il vuoto in Serie B. Cristian Bucchi, che nella categoria ha allenato Perugia, Benevento, Empoli e Ascoli, analizza il torneo su La Gazzetta dello Sport.

POSSIBILE L’IPOTESI DELLE 3 PROMOZIONI DIRETTE – «No, perché qualche momento di difficoltà ci potrà essere e basta che una ceda… Certo, si devono svegliare quelle dietro: se non fosse per il Cesena, quell’ipotesi sarebbe concreta».

CHI VINCE LA CLASSIFICA CANNONIERI – «Ci sono attaccanti fortissimi, da Coda a Iemmello, che arriveranno in alto anche se non trascurano gli assist, soprattutto Iemmello. É una graduatoria che mi piace tantissimo perché ci sono due ragazzi che se la giocano come Shpendi e Pio Esposito, giocatori fortissimi».

ESPOSITO E SHPENDI – «Pio Esposito sarà il futuro centravanti della Nazionale, è completo e maturo. Shpendi mi piace da matti, è cresciuto tantissimo e ha una grande personalità, senza paura. Avevano solo bisogno di affermarsi in B e proseguire nella maturazione, brave le società a puntare su di loro: sono sicuro di non sbagliarmi»