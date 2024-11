Serie B, il Frosinone ferma il Palermo: tutto in un quarto d'ora

Il Frosinone fanalino di coda pareggia contro il Palermo: si tratta del quarto segno X consecutivo

L’anticipo di Serie B offre un match interessante tra Frosinone Palermo. La gara di Serie B inizia subito forte con la rete di Roberto Insigne al secondo minuto per gli ospiti e il pari di Bracaglia per i padroni di casa.

Tutto nel giro di un quarto d’ora e poco più, ma da lì in poi non ci saranno più gol: la gara vede i rosanero più pericolosi con ben otto tiri in porta, ma non abbastanza per strappare i tre punti.