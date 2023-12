SERIE B – Lecco, la cura Bonazzoli funziona: 2-1 rifilato al Sudtirol e grandi speranze per il futuro

Bonazzoli ha completamente rivitalizzato l’ambiente, ora si può sognare in grande

Il Lecco non smette più di stupire. Con il 2-1 rifilato al Sudtirol in casa, i Blucelesti hanno

concluso il girone d’andata di Serie B al 16° posto in classifica con 20 punti. È un risultato

storico per una piazza che è tornata nella serie cadetta dopo un’assenza di mezzo secolo,

considerando anche, e soprattutto, le vicissitudini societarie con FIGC, TAR e Consiglio di

Stato, che hanno rischiato seriamente di togliere al Lecco quella Serie B guadagnata sul

campo.

Con l’ufficialità dell’ammissione nel campionato, la maggior parte degli allibratori davano il

Lecco come già spacciato in partenza, condannandolo ad un rapido ritorno in C. L’avvio di

stagione fu subito complicato, con 5 sconfitte ed 1 pareggio nelle prime 6 partite. Di

conseguenza, dopo lo 0-3 subito contro il Cosenza, la società decise di esonerare

l’allenatore Luciano Foschi, artefice della storica promozione in B, e di affidare la panchina

ad Emiliano Bonazzoli, ex calciatore ritiratosi nel 2016 che aveva allenato unicamente in

categorie dilettantistiche sia maschili che femminili.

Bonazzoli decide subito di puntare più sulla mentalità dei suoi uomini che sulla tattica.

Secondo lui l’organico è buono, ma va cambiato principalmente l’atteggiamento della

squadra nei confronti delle partite. Nonostante la sconfitta per 0-2 contro l’Ascoli al

debutto, i risultati della gestione del nuovo mister si vedono eccome: 19 punti guadagnati

dal suo arrivo con 5 vittorie e 4 pareggi in 13 partite ed una serie di 5 risultati utili

consecutivi, ottenuti tra la fine di ottobre e la metà di novembre. La squadra disputa gli

incontri con una testa completamente diversa. I giocatori sembrano avere guadagnato

sicurezza, giocando un calcio più propositivo all’attacco ed in continua evoluzione,

ottenendo risultati come i pareggi contro Como e Venezia e le vittorie con Sudtirol, Pisa e

Palermo (tutte per 2-1), arrivando fino al capolavoro contro la capolista Parma, con un 2-3

impronosticabile rifilato in trasferta ai Ducali e portando a casa 3 punti di vitale importanza.

“Un Lecco sempre più cinico e concreto, i ragazzi ora sono i primi a crederci”, le

dichiarazioni di Bonazzoli al termine dell’ultimo match contro il Sudtirol, che testimoniano

quanto l’ambiente stia crescendo mentalmente e tatticamente. Al termine della sosta, i

Blucelesti affronteranno il Catanzaro, una delle rivelazioni di questa Serie B. L’ultima

parola spetta al campo, ma se la squadra riuscirà a mantenere questi ritmi, allora a Lecco

si può davvero sognare in grande.