Serie B LIVE: Carmelo Salerno nuovo presidente e ad della Reggiana

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

La notizia del giorno:

L’Assemblea dei Soci, tenutasi in videoconferenza nel corso del pomeriggio di oggi, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione ridefinendo le nuove cariche sociali in rappresentanza legale di AC Reggiana 1919: dalla data odierna, quindi, il socio Architetto Carmelo Salerno ricoprirà la carica di presidente e Amministratore delegato del club. Le sue parole: «Sono particolarmente onorato, felice ed orgoglioso di ricoprire le cariche di Presidente e Amministratore Delegato di AC Reggiana 1919. Voglio innanzitutto ringraziare in modo sentito chi ha reso possibile la rinascita del calcio a Reggio Emilia con la fondazione della Reggio Audace. Ora, sento l’enorme responsabilità di rappresentare la Reggiana dopo ventuno anni impegnata nuovamente in un campionato prestigioso come quello di Serie B. Continuerà ad essere un anno difficile e impegnativo per le difficoltà che il calcio e tutto il Paese stanno attraversando. Farò di tutto e metterò il più grande impegno possibile affinché possa essere un prosieguo di stagione entusiasmante per la squadra, la società e per tutti i tifosi della Reggiana: l’auspicio è che presto si possa tornare a vivere insieme lo splendido clima dello Stadio Giglio».

LECCE – Nuovo stop per Kastriot Dermaku. Il difensore albanese è stato costretto a fermarsi anzitempo nella seduta d’allenamento di ieri a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra.



BRESCIA – Brescia Calcio comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Davide Dionigi. L’allenatore emiliano avrà come vice Lorenzo Sibilano e sarà coadiuvato dal preparatore atletico Paolo Artico e dal match analyst Hiroshi Komatsuzaki. Confermato, come collaboratore tecnico, Daniele Gastaldello che nell’ultima gara di campionato ha guidato le Rondinelle contro la Cremonese.

Per commemorare la scomparsa di Paolo Rossi, per tutti ‘Pablito’, una vera e propria leggenda del calcio italiano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana. Bandiere a mezz’asta in via Allegri, nel palazzo sede della FIGC, e al Centro Tecnico Federale di Coverciano.