Serie B, le 3 squadre al vertice: al Pisa c’è l’effetto Inzaghi, lo Spezia è dei goleador, il Sassuolo ha la rosa più forte ed è rientrato un campione d’Europa

Serie B, il punto sulle 3 squadre al vertice: al Pisa effetto Inzaghi, Spezia dei goleador, il Sassuolo ha un campione d’Europa

Dopo otto giornate di campionato, la Serie B ha finalmente una capolista definita da diverse settimane, il nuovo Pisa dell’ex Milan Filippo Inzaghi. Spezia e Sassuolo però sono valide inseguitrici e stanno esprimendo qualcosa in più rispetto alle altre squadre. La Gazzetta dello Sport propone un’interessante analisi sulle tre formazioni, con le loro peculiarità.



1) PISA – «L’effetto Inzaghi ha inciso, nella partenza a razzo del Pisa, ma con il passare delle giornate e venuto fuori il valore dei giocatori».

2) SPEZIA – «Il più piccolo degli Esposito è l’uomo simbolo in questo momento dello Spezia, in un attacco che comunque può contare su soggetti come Soleri, Di Serio, Falcinelli e Colak, gente che da qui alla fine si farà sentire in zona gol. Non solo. Tra un paio di settimane sarà a disposizione di D’Angelo anche Kouda, il talento che si è messo in luce la stagione scorsa e che poi, per un infortunio, non ha ancora potuto giocare in questa, non prima comunque di essere ceduto a fine agosto al Parma per 4 milioni (più bonus e Colak) ed essere restituito in prestito».

3) SASSUOLO – «Tutti sono ora molto motivati a comporre forse la rosa più forte del torneo. Basti guardare i cambi di sabato di Grosso, che in panchina ha potuto pescare gente come Obiang, Pierini, Moro e… Berardi. Già, la più bella notizia per il Sassuolo è stata il rientro del campione d’Europa, che sicuramente da qui a gennaio darà un notevole contributo».