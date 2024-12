Serie B, i risultati della 20ª giornata: il Sassuolo torna a vincere, passo falso dello Spezia; questa sera Samp-Pisa

Serie B, i risultati della 20ª giornata: il Sassuolo torna a vincere, passo falso dello Spezia contro il Bari; questa sera Sampdoria-Pisa

Serie B che torna in campo dopo Santo Stefano per la 20ª giornata di campionato. Dopo il ko nello scontro diretto contro il Pisa, il Sassuolo torna a vincere contro il Cosenza: passano in avanti gli ospiti con Venturi, ma poi Moro e Lipani consegnano i tre punti ai neroverdi. Perde ancora terreno rispetto alla vetta lo Spezia, che a Bari perde per 2-0. Chiuderà il turno lo scontro Sampdoria Pisa, in campo dalle 19.30.

Cremonese-Brescia 1-1 (60′ Vasquez, 90’+6′ Moncini [B])

Modena-Sudtirol 0-0

Bari-Spezia 2-0 (42′ Falletti rig., 56′ Wisniewski aut.)

Sassuolo-Cosenza 2-1 (60′ Venturi [C], 86′ Moro, 90′ Lipani)

Mantova-Reggiana 0-2 (11′ Sersanti, 85′ Maggio)

Carrarese-Cesena 2-0 (46′ Bouah, 77′ Shpendi)

Catanzaro-Salernitana 1-0 (57′ Iemmello)

Cittadella-Palermo 2-1 (44′ Vita, 55′ Hansen [P], 90’+1′ Masciangelo)

Juve Stabia-Frosinone 1-1 (21′ Adorante [JS], 72′ Partipilo)

Sampdoria-Pisa ore 19.30