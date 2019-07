Serie C 2019/2020: calendario date, orari e gironi

La Lega Pro ha ufficializzato le date della Serie C 2019/2020: si parte il 25 agosto, il 31 luglio saranno stilati i calendari

Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato la composizione dei 3 Gironi del Campionato di Serie C 2019/2020, dopo aver reso note in precedenza le date della prossima stagione. La situazione è però in evoluzione, a causa delle formazioni che hanno fatto ricorso contro l’esclusione e ai possibili ripescaggi decretati dal Collegio di Garanzia del CONI, e della possibile iscrizione di ulteriori ‘squadre B’ di Serie A oltre alla Juventus che vi prende parte già dalla scorsa stagione.

Le date

Il prossimo campionato di Serie C aprirà i battenti domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare si concluderà domenica 26 aprile 2020. Durante la stagione si giocheranno 4 turni infrasettimanali, in date ancora da stabilire. Le squadre di Serie C scenderanno in campo prima di Natale per l’ultima volta il 22 dicembre, poi ci sarà una piccola sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Parallelamente al campionato, sono state ufficializzate anche le date dei turni preliminare della Coppa Italia di Serie C: la prima giornata è in programma il 4 agosto, la seconda l’11 agosto e la terza il 18 agosto.

Serie C 2019/2020: i gironi

La composizione dei 3 gironi della Serie C 2019/2020 è stata resa nota mercoledì 17 luglio su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Non prenderanno parte al campionato Albissola, Lucchese e Siracusa, club che non hanno presentato la domanda di iscrizione, escluse anche Arzachena e Foggia, che hanno presentato una documentazione incompleta. Il Trapani disputerà regolarmente il campionato di Serie B, mentre visto che il Palermo ripartirà dai Dilettanti, il Venezia è stato ripescato nel torneo cadetto. Out anche il Foggia, che dopo la retrocessione dalla B, come i siciliani farà un salto all’indietro e parteciperà alla Serie D.

Rispetto allo scorso torneo, sono state promosse in Serie C Arzignano, Cesena, Como, Lecco, Picerno e Pianese, che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D, mentre gli spareggi hanno premiato Avellino e Pergolettese.

Due club pugliesi infine, il Bisceglie e l’Audace Cerignola, hanno vinto il loro ricorso contro la mancata iscrizione per presunte irregolarità infrastrutturali e/o di comunicazione e su decisione del Collegio di Garanzia del CONI sono state riammesse al campionato di Serie C 2019/2020 martedì 23 luglio 2019. In seguito a questa decisione, le due squadre saranno inserite nel Girone C, che a differenza degli altri due a 20 squadre sarà composto da 21 formazioni.

GIRONE A (20 squadre)

Albinoleffe

Alessandria

Arezzo

Carrarese

Como

Giana Erminio

Gozzano

Juventus Under 23

Lecco

Monza

Novara

Olbia

Pergolettese

Pianese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena

GIRONE B (20 squadre)

Arzignano Valchiampo

Carpi

Cesena

Fano

FeralpiSalò

Fermana

Gubbio

Imolese

Modena

Padova

Piacenza

Ravenna

Reggio Audace

Rimini

Sambenedettese

Südtirol

Triestina

Vicenza

Virtus Verona

Vis Pesaro

GIRONE C (21 squadre)

Audace Cerignola

Avellino

Bari

Bisceglie

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Monopoli

Paganese

Picerno

Potenza

Reggina

Rende

Rieti

Sicula Leonzio

Teramo

Ternana

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese Castrense

Calendario e orari Serie C 2019/2020

Il calendario Serie C 2019/2020 sarà formulato mercoledì 31 luglio. In quell’occasione si conosceranno ufficialmente anche gli orari nei quali si giocheranno le partite.

Dovrebbe comunque essere confermata a riguardo la formula con 3 slot orari: un trimestre di domenica, con partite alle 14:30 e alle 18:30, un secondo trimestre sempre di domenica alle 16:30 o alle 20:30, e un ultimo trimestre ancora di domenica in tutte le fasce orarie.