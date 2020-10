Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

LUCCHESE – «Sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra (due calciatori ed un membro dello staff). Seguiranno domani aggiornamenti in merito alla partita di Olbia».

PRO SESTO – Si è infortunato nel corso di Pistoiese – Pro Sesto il giovanissimo Jacopo Gianelli. il centrocampista classe 2001 ha subito una lesione del legamento crociato e una lesione del menisco esterno. Gianelli sarà operato a breve, successivamente si potranno stimare con maggiore precisione i tempi di recupero

JUVENTUS UNDER 23 – Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario presso il J Hotel del gruppo squadra U23 precedentemente comunicato.

LIVORNO – Positivo il presidente Heller. Il comunicato del club.

AREZZO – Alessio Cerci si è raccontato sulle pagine de Il Corriere Fiorentino. Le parole dell’ex Torino.

Serie C girone B

SAMBENEDETTESE – Non solo Zironelli: la Sambenedettese ha infatti annunciato l’ingresso di altri due componenti nello staff tecnico della prima squadra. Si tratta di Giancarlo Beni, che svolgerà il ruolo di preparatore dei portieri e di Luca Pavoni, collaboratore tecnico e match analytst.

PADOVA – Il Calcio Padova informa che nella mattinata di oggi il fisioterapista e i due giocatori che ieri erano stati isolati dal gruppo squadra sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo. Per tutti e tre il test ha dato esito negativo. In ottemperanza al quanto previsto dal protocollo sanitario Figc tutti e tre saranno sottoposti domani ad un nuovo test per la rilevazione del Covid-19. Nel caso risultassero nuovamente negativi, da sabato saranno reintegrati nel gruppo squadra.

GUBBIO – Nuovo ciclo di tamponi in casa Gubbio con la società eugubina che, con una nota, annuncia che tutti i membri del gruppo squadra hanno ricevuto esito negativo dai test svolti nella giornata di ieri.

CESANA-FERMANA – La Lega Pro ha ufficializzato alcuni anticipi in programma per la nona giornata di campionato in Serie C. Tra questi Cesena-Fermana, inizialmente in programma domenica 8 novrembe: la gara si disputerà invece sabato 7 novembe all’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena, con inizio alle ore 15.

PERUGIA-PADOVA – Cambia l’orario di Perugia-Padova, valevole per la 10^ giornata di campionato: la sfida, prevista inizialmente per le ore 18:30 di mercoledì 11 novembre, si giocherà lo stesso giorno alle 17:30 e sarà visibile in diretta su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre.

Serie C girone C

FOGGIA – In arrivo un nuovo rinforzo per il Foggia. Il terzino classe ’86 Lorenzo Del Prete è atteso domani in città per la firma. A Trapani la sua ultima esperienza nello scorso campionato di Serie B, dove ha collezionato 16 presenze.

VITERBESE – La U.S. Viterbese 1908 comunica che l’ultima sessione di test molecolari (tamponi) effettuati ha riscontrato due ulteriori positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Le undici persone (6 calciatori e 5 componenti dello staff tecnico) che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.

BARI – Le parole di Lollo: «Penso di essere ad un buon punto di forma, sto recuperando la miglior condizione, manca poco. A Monopoli ho pagato lo scotto di un’entrata a freddo e un campo non in buone condizioni; personalmente non ero al 100%. Siamo riusciti a portare via un buon punto, anzi abbiamo rischiato di fare bottino pieno all’ultimo con Montalto. Poi lunedì contro il Catania siamo stati bravi a reagire allo svantaggio iniziale con una prestazione importante. In campo andiamo sempre per vincere, se poi si riesce a farlo attraverso la prestazione e il bel gioco, ancora meglio. Adesso siamo con la testa concentrati sul derby contro il Foggia e proveremo in tutti i modi a portare a casa i tre punti»