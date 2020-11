Serie C LIVE: i risultati degli anticipi della 9ª giornata

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Serie C girone A

Serie C girone B

Alma Juventus Fano-Südtirol 1-1 (st 92′ Parlati rig., 95′ Casiraghi rig.)

Carpi-Legnago 0-0

Cesena-Fermana 1-1 (st 62′ Bortolussi, 83′ Neglia)

Gubbio-Triestina rinviata

Matelica-Ravenna 3-2 (pt 16′ Bordo, 42′ De Santis; st 55, 82′ Mokulu, 91′ Moretti)

SÜDTIROL – Le parole del tecnico Vecchi: «È stata una partita assurda, abbiamo dominato sia prima della superiorità numerica che dopo. Il Fano ha fatto il suo gioco, si è difeso a denti stretti e noi abbiamo faticato a trovare gli spazi. Ci abbiamo messo tanta pressione e poca lucidità sotto porta, stavamo addirittura rischiando di perderla ma per fortuna abbiamo avuto la reazione giusta per trovare il pareggio. Da un lato c’è l’amarezza per non averla sbloccata prima, dall’altro lato la consolazione di averla almeno pareggiata”. Vecchi si complimenta con i marchigiani: “Per quello che ho visto oggi, il Fano venderà cara la pelle con tutti. Anche nelle altre partite aveva fatto bene, sono sicuro che abbia tutte le carte in regole per raggiungere l’obiettivo. Noi vogliamo dare fastidio a quelle che vogliono vincere il campionato ma è chiaro che così non è abbastanza. dobbiamo fare di più».

GUBBIO – Con una nota sui canali ufficiali As Gubbio 1910 comunica la negatività al ciclo dei tamponi effettuato su tutto il gruppo squadra, anche Juanito Gomez è risultato negativo al test.

RAVENNA – «Il Ravenna Football Club comunica che tra gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di giovedì 5 novembre è emersa la positività al virus Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Il soggetto è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario come previsto dalle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie»

Serie C girone C

Cavese-Ternana 0-5 (pt 5′ Faletti rig.; 49′,51′ Vantaggiato, 64′ Proietti, 76′ Furlan)

VITERBESE – «La Viterbese comunica che, a seguito dell’ultima sessione di tamponi effettuati, è stata confermata la positività al Covid-19 del tecnico Agenore Maurizi. L’allenatore è uno degli undici positivi nel gruppo squadra ed è in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico del club».

TERNANA – Le parole del tecnico Lucarelli: «Siamo stati poco cattivi, mi sono arrabbiato alla fine del primo tempo e la squadra nella ripresa ha concretizzato quasi tutto quello che abbiamo creato. Cerco sempre di correggere le cose che non vanno, voglio migliorare la squadra anche dopo il 5-0. Vorrei riuscire ad eliminare del tutto le scorie il prima possibile. Ogni tanto perdiamo la rabbia, giocare senza pubblico è diverso e non si può mai dare a squadre come questa la sensazione di entrare in partita».

JUVE STABIA – «La S.S. Juve Stabia comunica che nella serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra nella giornata di ieri, è stata evidenziata una positività al COVID-19. Il tesserato è già in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti».

MONOPOLI – «La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate le positività al Coronavirus-COVID-19 di quattro persone appartenenti al gruppo squadra. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare»