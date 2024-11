Lo svizzero Silvan Wallner dice addio al calcio a 22 anni: «Il sabato lo dedicherò a Gesù Cristo»

Silvan Wallner, giovane calciatore svizzero del Linz in Austria, dà l’addio al calcio a 22 anni: «Il sabato è il giorno del Signore, non posso giocare»

Silvan Wallner, 22 anni difensore svizzero del Linz, squadra che milita nel campionato austriaco, ha annunciato il suo addio al calcio. Il motivo è legato al suo credo religioso, trattandosi di un’avventista del settimo giorno, che proibisce il lavoro di sabato, giorno di riposo biblico. Di seguito le sue parole per spiegare la decisione di ritirarsi.

«Sono un cristiano credente e leggo la Bibbia. Prendo le mie decisioni sulla mia vita in base ad essa. Voglio seguire Gesù Cristo e il giorno di riposo biblico è diventato importante per me. Questo significa che d’ora in poi non voglio più giocare a calcio il sabato per lucro. Questa è la mia convinzione personale, alla quale sono giunto in questi giorni».