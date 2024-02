Atletico Madrid, Simeone sbotta sul calendario: «E’ irrispettoso»

Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza dopo il match di campionato e ha sbottato sul calendario deciso dalla Federazione

Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo il match di Liga e ha sbottato sul calendario deciso dalla Federazione. Le sue dichiarazioni in conferenza:

CALENDARIO – «Sapevano già prima di giocare contro il Siviglia cosa sarebbe successo e l’Athletic o il Barcellona avrebbero giocato nel fine settimana. In una semifinale così importante per la Spagna, la Federazione capisce che una squadra ha due giorni in più per prepararsi, mi sembra ingiusto. Un giorno è comprensibile, ma qual è la differenza per noi tra giocare mercoledì o giovedì? No. Non vogliono cambiarlo, penso che sia irrispettoso nei confronti dei nostri tifosi. Questo non vuol dire che vinci o meno, ma è una questione di rispetto. I tifosi dell’Atletico vogliono che i loro giocatori arrivino nel miglior modo possibile. E se una squadra ha cinque giorni e l’altra tre, mi arrabbio».