Singo si scusa con Donnarumma dopo lo scontro: «Non era ovviamente volontario, ma...»

Le scuse di Wilfred Singo nei confronti di Gianluigi Donnarumma dopo il pestone in pieno viso: «Non volevo colpirlo, ma…»

Wilfred Singo con una storia su Instagram ha voluto scusarsi con Donnarumma dopo il bruttissimo contatto tra i due in cui l’ex Torino ha colpito in pieno volto il portiere della nazionale italiana con i tacchetti, riportando delle ferite al viso che, per sua fortuna, non hanno interessato l’occhio. Già in campo Singo aveva capito l’entità del danno, perchè era andato subito a sincerarsi delle sue condizioni. A fine partita poi, come si vede sui social del PSG, c’è stato il chiarimento, con le scuse di uno e le rassicurazioni dell’ex Milan.

«Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, ma ho potuto constatare successivamente che aveva una ferita importante al viso. Ti auguro una pronta guarigione.».