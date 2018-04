Milan Skriniar, baluardo difensivo dell’Inter di Luciano Spalletti, si è raccontato, parlando della sua stagione e degli obiettivi finali

Si chiama Milan, ma è il leader difensivo dell’Inter. E’ Skriniar il personaggio del giorno sulle pagine sportive di Repubblica: «Nella mia carriera ho sempre giocato da centrocampista fino a tre anni fa, poi allo Zilina l’allenatore Adrian Gula mi convince ad arretrare. Da difensore mi chiama la Samp. Dove comincio a capire davvero come si gioca in questo ruolo. Come? Grazie a Giampaolo, bravissimo. Quello è stato il grande salto. Dalla Samp all’Inter è stato più facile, ormai conoscevo meglio me stesso e la Serie A. Spalletti è un altro maestro, ero pronto a seguirlo».

Domani arriva la Juve: «Credetemi, mai avrei pensato di trovarmi qui, all’Inter, e domani c’è la Juve a San Siro con 80 mila persone. Mi sembra tutto incredibile. Loro per carità, sono la Juventus. Higuain, Mandzukic, Dybala, Douglas, e quei centrocampisti. Ma li attaccheremo». Quindi sposta l’attenzione sui singoli: «Il più bravo in assoluto qui è Koulibaly. Nel mondo, Sergio Ramos». Per poi guardare all’orizzonte: «Non so cosa accadrà in futuro. Ora voglio essere perfetto solo per l’Inter, l’unico orizzonte è portare il club in Champions, è così importante per tutti noi. Uno dei miei sogni è alzare quella coppa, ma per prima cosa vorrei giocarla. Spero proprio di farlo con l’Inter».