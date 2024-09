Slot Liverpool: «Perdere con il Nottingham è una DELUSIONE. Milan? Sarà una PARTITA DIVERSA, ecco come sono»

Le parole di Arne Slot dopo la sconfitta ad Anfield contro il Nottingham Forest e sul prossimo impegno in Champions League con il Milan

Arne Slot ha parlato dopo la sconfitta del Liverpool contro il Nottingham Forest, arrivata prima del debutto della Champions League con il Milan. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Abbiamo avuto molto possesso palla ma siamo riusciti a creare solo tre o quattro occasioni buone. Se giochi così tanto nella loro metà campo, devi fare molto meglio. La sosta nazionali? Non credo c’entri in termini di energie. I giocatori sono tornati bene e ho visto anche una squadra che voleva combattere fino alla fine. Una sconfitta in casa è sicuramente una battuta d’arresto, specialmente contro una squadra che solitamente finisce nella parte destra della classifica. Erano organizzati bene, ma perdere contro di loro è una delusione».

MILAN IN CHAMPIONS – «A prescindere dal risultato voglio vedere lo stesso atteggiamento ogni singolo giorno. Dobbiamo tornare a lavorare a partire da domani, analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa non abbiamo fatto bene. Milan? Prepareremo la gara come tutte le altre. Se cambiassi il mio modo di prepararmi dopo una sconfitta, vorrebbe dire che farei il miglior lavoro possibile solo dopo che abbiamo perso. Quindi cerco sempre di fare lo stesso, proprio come mi aspetto dai giocatori. Martedì sarà una partita completamente diversa in cui affronteremo una squadra con molta qualità».