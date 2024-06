Slovacchia-Ucraina: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Alla ESPRIT Arena, la seconda giornata degli Europei tra Slovacchia-Ucraina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Slovacchia-Ucraina, valevole per la seconda giornata degli Europei.

PRIMO TEMPO

Inizio di partita spumeggiante per la squadra allenata da Calzona. La Slovacchia, infatti, ha collezionato due grandi occasioni, entrambe ben neutralizzate da Trubin. Poco dopo, esattamente al 17′, è arrivata la rete del vantaggio della Slovacchia, grazie al colpo di testa di Schranz.

Nei minuti successivi (fino al 30′) il copione della partita non è cambiato: la Slovacchia è rimasta padrona del campo. L’unica azione da segnalare per l’Ucraina è difatti una timida incursione di Artem Dovbyk.

Dal 30′ in poi, però, l’Ucraina ha avuto due occasioni importanti con il palo di Tymchyk e il tiro da vicino di Mudryk; la Slovacchia, invece, con Haraslin con un destro pericoloso dai 18 metri. Un primo tempo scoppiettante che, per, ora, sta premiando la Slovacchia.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Slovacchia tenta il pressing forsennato per cercare il raddoppio, ma è l’Ucraina ad andare vicina al pareggio su un cross di Mudryk che Dovbyk per poco non mette in rete. Dove non ci arriva Dovbyk ci arriva Shaparenko che al 54′ firma la rete del pareggio: la prima rete nella competizione per l’Ucraina.

La stessa Ucraina che sta tentando a tutti i costi di trovare un vantaggio che arriva vicino al 75′ con Yaremchuk che serve Mudryk che colpisce il palo. Da servitore a finalizzatore Yaremchuk, che all’80’ porta in vantaggio l’Ucraina: resistendo per gli ultimi 5 minuti di recupero e portando a casa il successo.