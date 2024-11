Slovan Bratislava Milan, Leao: «Dobbiamo migliorare questo»

Le parole di Leao, subentrato dalla panchina e quasi subito in gol per il momentaneo 2-1 dei rossoneri

Rafa Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista interessante su Sky Sport dopo la partita vinta per 3-2 contro lo Slovan Bratislava in trasferta. Il portoghese è subentrato e ha siglato il momentaneo 2-1.

PARTITA – «Questa partita era da finire con più gol per quello che abbiamo creato. Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta. Abbiamo lasciato un po’ di occasioni a loro e hanno fatto gol. Loro giocano a casa, uno-due-tre occasioni davanit alla nostra porta e prendono fiducia. Alla fine abbiamo creato di più, potevamo fare più gol, abbiamo meritato la vittoria»

CATTIVERIA – «Succede nella stagione partite così. Abbiamo tante partite e poco tempo di recupero. La cosa più importante è essere piu cattivi, entrare per vincere e non lasciare queste occasioni. Sono qua da un po’ di anni e queste competizioni devi entrare per vincere, far vedere all’avversario sei lì per vincere dall’inizio alla fine della partita»